Real Madrid : le onze possible d'Ancelotti pour la saison 2021-2022

Alors que Raphaël Varane devrait imiter Sergio Ramos et quitter le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé, qui refuserait de prolonger son contrat avec le PSG, pourrait débarquer dans la capitale espagnole cet été. But Football Club vous propose de retrouver en images le onze possible de Carlo Ancelotti pour la saison 2021-2022.