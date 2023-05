Real Madrid : le président de Naples propose une drôle de reconversion à Ancelotti

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

En grande forme depuis le 3ème titre de champion d'Italie de son Napoli, Aurelio de Laurentiis s'est lâché dans un entretien à La Repubblica. Le truculent président des Partenopei a proposé plusieurs réformes pour rajeunir le football. Certaines très surprenantes. Suggérant de revoir le calendrier pour faire jouer les saisons d'avril à octobre avec une coupure de 5 mois pour les rencontres internationales et les vacances, Aurelio de Laurentiis envisage aussi de remettre les stades au cœur de la vie de tous les jours... quitte à y organiser des mariages et des communions les jours où il n'y a pas de matchs.

Ancelotti un rebond... dans l'enseignement ?

Dans son projet, le président napolitain a aussi une place pour son ancien coach, désormais au Real Madrid, Carlo Ancelotti : « Les jeux vidéo détournent les enfants du football. Je demanderais au ministre de l'éducation d'imaginer quelques cours d'une heure par mois où Spalletti ou Ancelotti enseigneraient aux élèves du primaire et du secondaire les systèmes de jeu et le rôle des joueurs. Cela rapprocherait les jeunes du "calcio" : ils deviendraient tous de grands experts et pourraient se faire passer pour des entraîneurs ou des commentateurs ».

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Alors qu'il touche au crépuscule de sa carrière d'entraîneur au Real Madrid, Carlo Ancelotti n'en a sans doute pas fini avec le monde du football. Son ancien président à Naples Aurélio de Laurentiis le voit bien dispenser des cours à l'école...

Alexandre Corboz

Rédacteur