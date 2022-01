Real Madrid : le PSG prend Gareth Bale pour se moquer des Merengue !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

On se souvient qu'il y a un an, les supporters du Pays de Galles avaient fait sensation en dévoilant un drapeau sur lequel on pouvait lire : "Gareth Bale : Pays de Galles, golf, Real Madrid, dans cet ordre". Une façon de souligner le fait que les Merengue sont loin d'être une priorité pour l'ailier gauche. Le souci, c'est que le principal intéressé, avait été pris en photo avec ce fameux drapeau, tout sourire, à une époque où il ne jouait pas du tout sous les ordres de Zinédine Zidane.

Cette blague de mauvais goût vient d'être reprise à son compte par le Paris Saint-Germain. Le club des Qataris, qui ouvre des académies un peu partout dans le monde, vient d'inaugurer celle du Pays de Galles. Pour annoncer la nouvelle, le communiqué a détourné le fameux message en : "Pays de Galle, football, PSG, dans cet ordre". Une façon de se moquer de son futur adversaire en 8es de finale de la Champions League et principal concurrent pour Kylian Mbappé ? En Espagne, ça ne fait aucun doute !

¿Se mofa el PSG del Madrid 'a lo Bale'?: "Gales, fútbol, PSG Academy... en este orden" https://t.co/PUlEFDe2UR pic.twitter.com/hDTCSbalh9 — Futbolero (@MasFutbolero) January 20, 2022