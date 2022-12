Real Madrid : le secret des Merengue pour recruter les cracks brésiliens révélé !

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

C’est officiel le Real Madrid vient de signer la jeune pépite de 16 ans, Endrick. Pour convaincre Palmeiras, les Merengues ont déboursé pas moins de 70 millions d’euros. Encore mineur, le joueur né en 2006 devra attendre 2024 pour prendre la direction de la capitale espagnole. Une opération qui n’aurait pas pu être possible sans un certain, Juni Calafat.

Recruté un jeune joueur qui n’a jamais rien prouvé pour une énorme somme, c’est un très gros risque. Cependant, l’homme qui a repéré la pépité brésilienne a rassuré de nombreux observateurs du Real Madrid. « C'est le meilleur dénicheur de talents au monde. », a assuré l’auteur et l’animateur de talk-show, José Antonio Martín Otín Petón, dans El Chiringuito. Juni Calafat est Espagnol de naissance mais il a été élevé au Brésil. Il est arrivé au Real Madrid en 2014 sous la direction de José Ángel Sánchez avant de devenir plus tard le responsable du football international à la Casa Blanca. C’est lui qui a déniché Vinícius Júnior et Rodrygo au Brésil. Juni Calafat a également joué un rôle dans les signatures de Éder Militão et Federico Valverde...