Real Madrid : le vestiaire s'est exprimé, Ancelotti poussé à une révolution après le PSG

Attendu avec des ambitions, le Real Madrid n'a pas montré davantage face au PSG mardi que n'importe quel club de Ligue 1 venu pour défendre un point au Parc des Princes. Finalement battue 1-0 du fait du talent de Kylian Mbappé, la Casa Blanca est rentrée dans une phase d'introspection. Phase d'introspection et d'autocritique qui doit la mener à un autre visage le 9 mars prochain à Santiago Bernabeu.

Dans le vestiaire tout de suite après le match, les joueurs et le staff ont fait leur autocritique. Le média ibérique ABC est revenu sur la teneur des échanges et des griefs notamment formulés à l'encontre de Carlo Ancelotti.

Le manque d'impact du milieu de terrain a notamment été mis en exergue, les joueurs ne comprenant pas pourquoi le technicien italien a attendu aussi longtemps pour faire rentrer Federico Valverde alors que le trio expérimenté du Real prenait l'eau à Paris. Au sein du vestiaire, on estime que l'entrejeu manque de physique et Ancelotti a été invité à utiliser un peu plus régulièrement l'Uruguayen et Eduardo Camavinga, censés apporter cette dimension à l'équipe.Très à l'écoute de son groupe comme il l'a toujours été partout où il est passé, Carlo Ancelotti ne devrait pas laisser cette discussion sans suites...

