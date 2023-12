Real Madrid : les 3 héros des Merengue qui repassent leaders après leur succès sur Grenade

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

La victoire de Gérone à domicile contre Valence (2-1) plus tôt dans l'après-midi contraignait le Real Madrid à s'imposer face à Grenade. C'est chose faite. Les Merengue n'ont pas tremblé une seconde face à l'avant-dernier de la classe, ouvrant le score par Brahim Diaz à la 25e et doublant la mise par Rodrygo à la 57e. Très sobres dans le jeu, sûrs de leur force, ils ont dominé les débats et se sont procurés plusieurs occasions dangereuses. Après cette partie qui leur permet donc de reprendre la tête de la Liga au goal average (+24 contre +16 aux Catalans), Carlo Ancelotti pourra ressortir trois grosses satisfactions.

Brahim Diaz : ce n'est pas la première fois cette saison que le milieu offensif brille. Ce soir, non content d'avoir ouvert le score sur un une-deux avec Toni Kroos, il a été à l'origine du second but avec une percussion dans la surface andalouse suivie d'un centre pour Bellingham. Le gardien de Grenade a repoussé la tentative de l'Anglais dans les pieds de Rodrygo, qui a marqué. Dans ses prises de balle, le joueur prêté à Milan la saison dernière est vraiment saignant et prouve à chaque partie qu'il mérite de s'inscrire dans la rotation à défaut de pouvoir déloger l'un des titulaires.

Kroos mérite une prolongation, Rodrygo d'être titulaire tout le temps

Toni Kroos : il est à l'origine des deux buts de son équipe par des ouvertures millimétrées et une vision du jeu qui n'a pas beaucoup d'équivalent. Il est rare que l'Allemand de 33 ans soit en forme à cette période de l'année. Généralement, il se préserve pour le sprint finale de la saison. Il est vrai que l'opposition ce soir n'était pas très relevée. Mais il montre tout de même qu'il en a encore sous la semelle. Et qu'il pourrait prétendre à une énième prolongation, lui qui sera en fin de contrat en juin.

Rodrygo : sur les cinq derniers matches, le Brésilien a inscrit sept buts et délivré quatre passes décisives. Un total ahurissant qui montre que quand il enchaîne les matches, il est inarrêtable. Ce soir, il était à l'affut au deuxième poteau sur la frappe de Bellingham repoussée par le gardien. Le reste du temps, il a brillé par sa capacité de percussion et de création d'actions. En cet automne où les blessures se sont enchaînés au sein de l'effectif merengue, il a prouvé qu'il méritait d'être tout le temps titulaire.

La fiche de Real Madrid-Grenade

Le calendrier du Real Madrid pour la saison 2023-24

Le classement de la Liga

⏱️ ¡FINAL! Rodrygo y Brahim le dan los 3 puntos al Real Madrid.



➡️ Real Madrid 2-0 Granada | #LALIGA pic.twitter.com/esdATnv10E — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 2, 2023

Podcast Men's Up Life