Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Après avoir publié une première partie des conversations de Florentino Perez où le président du Real Madrid égratigne Raul et Iker Casillas en 2006, El Confidencial remet le couvert ce mercredi avec de nouveaux extraits datant de 2012 où il détruit Cristiano Ronaldo, José Mourinho... et Jorge Mendes.

Concernant CR7, Florentino Perez le traite de « fou » : « Ce type est un imbécile, un homme malade. Vous pensez que ce type est normal, mais il n'est pas normal, sinon, il ne ferait pas tout ce qu'il fait. La dernière bêtise qu'il a faite, qui a été vue par le monde entier... Pourquoi pensez-vous qu'il fait cette bêtise ? »

« Ce sont des gars avec un ego terrible, tous les deux gâtés »

Deuxième lame sur le duo qu'il forme avec José Mourinho : « Ce sont des gars avec un ego terrible, tous les deux gâtés, le coach et lui, et ils ne voient pas la réalité, car ils pourraient tous les deux gagner beaucoup plus d'argent s'ils en étaient autrement. Ce sont deux anormaux, car on parle de beaucoup d'argent dans le domaine du droit à l'image. Aussi, avec ce visage qu'ils ont, avec cette façon provocante, que tout le monde les déteste… »

Enfin, c'est son soi-disant ami Jorge Mendes qui prend cher suite au transfert de Fabio Coentrao. Le patron de la Gestifute est même accusé d'évasion fiscale par le boss du Real : « Lui (le président du FC Porto, NDLR) et Mendes ont pris de l'argent au Russe avec Mourinho, avec Carvalho, avec Ferreira... Et ce qui se passe, c'est que l'argent est emmené en Suisse. Quelqu'un qui est dans la coup doit s'énerver et doit nous donner la clé de ce compte en Suisse ». Sortez le pop-corn, les Florentino leaks ne sont pas forcément terminés !