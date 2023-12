Real Madrid : les Merengue concèdent le nul, Rodrygo réalise un exploit XXL

Hier samedi, lors du match nul concédé par le Real Madrid sur le terrain du Betis Séville (1-1), il a surtout été question, une fois encore, de Jude Bellingham, auteur de son 16e but toutes compétitions confondues depuis la reprise. Mais une autre performance, toute aussi significative, est en revanche passée inaperçue.

Celle de l'attaquant brésilien, Rodrygo, qui à défaut d'avoir marqué a réussi dix dribbles lors de la rencontre face aux joueurs andalous. Personne, en Liga, n'avait connu une telle réussite depuis le début de la saison. Ce qui vient mettre en exergue le rôle capital joué par le Brésilien cette saison, lui qui a déjà inscrit neuf buts et délivré cinq passes décisives.

🤤 Rodrygo completed 10 dribbles in Real Madrid’s 1-1 draw at Real Betis on Saturday; No player has completed more in a La Liga match this season pic.twitter.com/VCQlMrbvx8