Real Madrid : les Merengue déjouent encore à Majorque, Vinicius se fait à nouveau remarquer

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Quelque chose s'est cassé au Real Madrid depuis la fin de la Coupe du monde. Battu à Villarreal (1-2) le 7 janvier, tenu en échec par la Real Sociedad (0-0) dimanche dernier, le champion d'Espagne vient de lâcher trois nouveaux points précieux sur la pelouse de Majorque (0-1). Et le pire, c'est que les locaux n'ont pas volé leur succès, loin de là, même si Marco Asensio a manqué un pénalty en seconde période ! S'il s'impose ce soir face au FC Séville au Camp Nou, le FC Barcelone prendra huit points d'avance en tête de la Liga et aura une main sur le trophée après lequel il court depuis quatre ans.

Cette nouvelle contre-performance, en plus de mettre en lumière les limites actuelles des Merengue à tous les niveaux (offensif, défensif, création...), à surtout souligné un peu plus le malaise Vinicius Jr. Le Brésilien s'attendait à vivre un après-midi compliqué face à des adversaires qui ont dit dans les jours précédents combien ils n'appréciaient pas ses provocations. Il n'a pas été déçu. Et comme toujours, il a répondu, ce qui lui a valu un avertissement qui entraînera une suspension lors du prochain match. Au moment de son remplacement, il a embrassé l'écusson du Real en regardant les supporters adverses, ce qui a incité des joueurs de Majorque à venir, à le bousculer et à en faire de même juste sous son nez. Le malaise Vinicius Jr commence à contaminer tous les Merengue. Carlo Ancelotti, qui a pourtant sermonné son joueur pendant la semaine, va devoir trouver une solution, et vite !