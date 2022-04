Real Madrid : les Merengue ont tué les derniers espoirs du FC Barcelone

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Au terme de la première période, le FC Barcelone avait toutes les raisons de croire au titre de champion d'Espagne. Le Real Madrid, qui alignait pourtant son équipe type, avait été hors-sujet face au FC Séville. Les Andalous menaient 2-0 grâce à des buts d'Ivan Rakitic sur coup franc (21e) et Erik Lamela après un duel manqué par Anthony Martial (25e). Comme face à Chelsea, les Merengue semblaient au bout du rouleau physiquement. Et puis, il y a eu la pause, Carlo Ancelotti a procédé à un changement (Rodrygo à la place de Camavinga) et le match a changé d'âme.

Ce Rodrygo tout juste entré en jeu a réduit le score à la 50e, Nacho a égalisé à la 82e, une minute après être entré en jeu (!), et Karim Benzema a offert la victoire à ses couleurs à la 92e. Et le pire, c'est que les Madrilènes peuvent s'estimer lésés par la VAR ce soir car un pénalty aurait dû leur être accordé en première période pour une main de Diego Carlos et une égalisation de Vinicius Jr à 2-2 leur a été refusée pour une main (épaule, même) imaginaire du Brésilien. Bref, le Real Madrid s'est comporté en patron et a aujourd'hui les deux mains sur le trophée de la Liga. Il compte 15 points d'avance sur Séville à six journées de la fin, autant sur le Barça, qui doit cependant jouer un match de plus.

#LaLiga 🏆#SevillaRealMadrid ⚔️



💥 DISPARO CRUZADO DE BENZEMA QUE SE MARCHA POR POCO



❌ El balón se paseó por el área sin que fuera a puerta



🔴⚪ 2 🆚 1 ⚪⚪ (63')#EnDirecto ▶️ https://t.co/Cy6mF4FScl pic.twitter.com/QR0XU4XEd8 — Diario SPORT (@sport) April 17, 2022

Pour résumer Vainqueur du FC Séville (3-2) alors qu'il était mené de deux buts à la pause, le Real Madrid a porté un coup fatal aux espoirs de ses concurrents. La Liga 2021-22 sera pour lui, pas pour le FC Barcelone malgré son match en retard.

Raphaël Nouet

Rédacteur