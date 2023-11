Real Madrid : les Merengue se promènent à Cadix (3-0) et prennent la tête de la Liga !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le Real Madrid avait l'occasion de marquer les esprits. En s'imposant sur le terrain de Cadix, déjà, avec un effectif amputé de plusieurs joueurs, mais surtout en prenant la première place de la Liga, le leader Gérone ne jouant que demain lundi face à l'Athletic Bilbao.

En tête de la Liga

Et les joueurs de Carlo Ancelotti ont parfaitement répondu présent. Avec une surprise, d'emblée, puisque le Brésilien Rodrygo, annoncé remplaçant, prenait finalement la place de Brahim Diaz, malade. Les supporters madrilènes n'allaient guère le regretter puisque Rodrygo, en personne et après une frappe dangereuse dès la 6e minute, ouvrait le score au prix d'une frappe somptueuse aux 20 mètres qui terminait sa course dans la lucarne de Ledesma (0-1, 14e). Jamais en danger, le Real se contentait par la suite de gérer son court avantage. Et ce jusqu'au milieu de la seconde période, moment choisi par les Madrilènes pour (re)mettre un coup d'accélérateur.

Modric trouvait tout d'abord la transversale sur une frappe lointaine (63e) et, dans la minute suivante, Rodrygo, encore lui, s'offrait un exploit personnel, mystifiant la défense andalouse pour terminer avec un intérieur du pied droit qui offrait le break aux Madrilènes (0-2, 64e). Hors de question, toutefois, de s'arrêter là pour le Brésilien qui se muait en passeur décisif, dix minutes plus tard, pour le troisième but signé Jude Bellingham avec une frappe du pied gauche croisée qui trompait une fois encore le portier de Cadix (0-3, 74e).

Avec cette victoire, le Real se retrouve donc en tête de la Liga, avec un point d'avance sur Gérone, qui jouera demain, et quatre sur le FC Barcelone et l'Atletico Madrid.

