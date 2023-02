Real Madrid : malgré la défaite, Ancelotti envoie un message fort au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

C'est un Carlo Ancelotti déçu et furieux qui a regagné les entrailles du stade Sitjar. L'entraîneur du Real Madrid a vu son équipe s'incliner 0-1 face à Majorque et confirmer ses difficultés du moment. Sans compter que Vinicius Jr a une nouvelle fois été la cible des défenseurs et du public adverse. Mais face aux journalistes, l'entraîneur italien, qui commence à être contesté par les supporters madridistes, a promis que son équipe ne lâcherait rien en Liga et luttera jusqu'au bout avec le FC Barcelone.

« C'est une défaite qui fait très mal. Mais le match a été celui qu'on attendait. On s'était préparé à cela : un match dur, avec beaucoup de fautes, des interruptions de jeu... Ça n'a pas été un mauvais match, mais un match atypique. On n'a pas réussi à garder notre sang-froid en première période, beaucoup plus en deuxième. Cette défaite affecte la Liga, mais maintenant nous avons le regard tourné vers le Mondial des clubs, on va y aller avec beaucoup d'enthousiasme, avec des difficultés, aussi, mais on va tâcher de les gérer de la meilleure des manières. Maintenant, le plus important, c'est juste le prochain match. On n'a pas de temps pour ressasser cette défaite. On a le Mondial, que l'on veut gagner, et ensuite on se battra pour la Liga jusqu'à la fin, parce qu'elle n'est pas terminée, il reste encore beaucoup de matches. Et à chaque match, il peut se passer ce qu'il nous est arrivé à nous aujourd'hui. »