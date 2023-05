Real Madrid – Manchester City : Guardiola, le boulard des Anglais, son avenir… Kroos se livre avant le choc !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le choc de mardi :

« Nous devons bien jouer, marquer des buts, être bons en défense contre une équipe qui marque habituellement trois ou quatre buts par match. J'ai beaucoup joué comme ça et j'ai confiance en notre expérience ».

La grosse confiance des Anglais :

« Je pense que c'est toujours la même chose, personne ne s'attendait à ce que nous gagnions et nous l'avons fait. Cela ne nous affecte pas et ne nous motive pas, car il est impossible d'être plus motivé ».

Pep Guardiola :

« Ses équipes jouent toujours leur football. On voit toujours que c'est l'équipe de Pep. Il cherche toujours à s'améliorer, par des transferts ou des recrutements. Il a marqué 51 buts, donc cette combinaison ne fonctionne pas mal ».

La demi-finale de la saison passée :

« Nous sommes très motivés. J'espère que la motivation est la même, mais elle ne peut pas être plus grande. L'année dernière, je ne sais pas si c'était l'adversaire le plus difficile. Heureusement, nous avons joué contre des équipes de grande qualité. Une équipe de City avec Pep n'est pas facile à battre ».

Sa prolongation :

« Je ne parle que de mon cas. J'ai déjà dit que ça se passait bien, mais ce n'est pas à moi de l'officialiser, c'est au club ».