Real Madrid, Manchester United : le fantôme de Benzema tourmente à nouveau Ronaldo

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Lorsqu'il est revenu à Manchester United l'été dernier, Cristiano Ronaldo a obtenu tout ce qu'il voulait. Notamment le fait d'être le grand leader de l'équipe et de jouer en pointe. Si ça a plutôt bien fonctionné pour lui (24 buts en 38 matches), les Red Devils ont traversé une saison cauchemardesque. Ce qui a incité l'ancien partenaire de CR7 Gary Neville à déclaré sur SkySports : "Je sais que Cristiano Ronaldo est bien parti pour rester et il réalise de grandes performances mais United doit recruter un avant-centre. C'est incontournable".

Le fantôme de Karim Benzema plane de nouveau au-dessus de Cristiano Ronaldo. Pendant neuf ans au Real Madrid, de 2009 à 2018, on a cru que c'était le Portugais qui permettait au Français d'exister mais c'est tout le contraire. C'est grâce au travail de sape de KB, à son altruisme, que CR7 a pu inscrire autant de buts, décrocher autant de trophées. Gary Neville pense que MU devrait mettre le paquet sur un complément aussi fort que Benzema (ou Rooney lors de son premier passage à Old Trafford) pour permettre à Ronaldo de porter à nouveau son équipe vers les sommets.

Gary Neville:



"I know Cristiano Ronaldo is likely to stay and he’s an absolutely brilliant performer, but United need a centre-forward. Centre-forward is a must." pic.twitter.com/ANPMLJatRO