Real Madrid : Marcelo mène la révolte contre Zidane !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

L’avenir de Zinédine Zidane au Real Madrid est jalonné d’incertitudes. Entre la pression médiatique qui ne lui pardonne pas une saison sans trophée, des proches de Florentino Pérez qui ne veulent plus de lui et des joueurs qui se rebellent, le Français a clairement fait savoir en conférence de presse qu’il en avait plein le dos. Les rumeurs qui l’envoient à la Juventus Turin la saison prochaine ne sont pas anodines : le champion du monde 98 a envie et besoin de changer d’air.

Surtout que certains tauliers de l’effectif seraient désormais contre lui. Ce mercredi, la publication de la liste des joueurs convoqués pour le déplacement à Grenade a fait apparaître l’absence surprenante de Marcelo. Pourtant, Ferland Mendy est blessé. Mais selon le site Goal, le Brésilien de 33 ans aurait eu une altercation avec Zidane lors d’un entraînement, ce qui expliquerait sa mise à l’écart.

Le site assure que plusieurs joueurs seraient « lassés par les méthodes de Zidane ». Plutôt surprenant vu la réussite d’un homme qui, en quatre saisons au total, a remporté trois Champions League, deux Liga, autant de Supercoupes d’Espagne, d’Europe et autant de Mondiaux des clubs. Mais cette révélation est de nature à pousser un peu plus vers la sortie l’enfant de la Castellane…

Several other senior Real Madrid players are understood to have grown tired of Zidane's methods...



More details 👇https://t.co/mQEoGNS5Pq