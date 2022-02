Real Madrid : mauvaise nouvelle pour Toni Kroos avant le PSG

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Il n’y a pas que Karim Benzema et Ferland Mendy qui inquiètent le staff du Real Madrid. À neuf jours du choc de Ligue des champions contre le PSG, Toni Kroos (32 ans) donne aussi quelques signes d’inquiétude.

Asphyxié par le milieu de terrain de l’Athletic Bilbao mercredi en quarts de finale de la Coupe du Roi (0-1), Kroos a perdu de son aura depuis début 2022. Ce n’est pas un hasard si les résultats du Real Madrid s’en ressentent.

« Kroos et Benzema sont les deux joueurs qui font que toutes les pièces du puzzle s’emboitent au Real Madrid. Les adversaires sont conscients que Kroos est le cerveau de l’équipe et ont compris qu’il fallait les marquer à la culotte, analyse Sport. Résultat, l’Allemand a été plus que discret à San Mames et vit l’un des moments les plus pénibles de sa saison. » Au PSG d’en profiter.

🚨 Ander Herrera forfait de dernière minute pour Lille ce soir, annonce le PSG !



Il a ressenti une gêne musculaire à la cuisse gauche. Un point sera fait en début de semaine. — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 6, 2022