Real Madrid : Mbappé agace Ancelotti et met une pile à Hazard, le onze contre Liverpool déjà connu ?

Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Comment préparer une finale de Ligue des champions sans prendre en compte les ondes négatives tout autour ? C’est le défi lancé au Real Madrid après le fiasco avec Kylian Mbappé et avant le choc de samedi soir contre Liverpool au Stade de France (21h). Carlo Ancelotti a d'ailleurs tenu une conférence de presse dans laquelle il a fait paraître sa sérénité malgré une point d'agacement sur le sujet : « Mbappé ? Je ne parle pas de ceux qui ne jouent pas au Real Madrid et je ne le ferai jamais. Autre question. »

Pour ce faire, Marca croit savoir que le onze de départ est déjà établi et serait le suivant : Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Valverde, Modric, Casemiro, Kroos - Vinicius, Benzema. Sans grande surprise, Eden Hazard ne ferait pas partie des plans de départ d’Ancelotti.

En revanche, l’international belge semble revenir petit à petit à son meilleur niveau à l’entraînement où « il impressionne tout le monde, y compris Ancelotti. » Selon As, le fiasco avec Kylian Mbappé lui aurait mis une pile et fait prendre conscience qu’il aurait pleinement sa place la saison prochaine.

