Real Madrid : Mbappé pas à la hauteur de Ronaldo et Messi ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Si Kylian Mbappé trouvait que les critiques étaient dures en France, il n'est pas prêt pour ce qui l'attend de l'autre côté des Pyrénées ! Car en Espagne, il n'y a pas qu'un quotidien sportif mais au moins quatre d'envergure nationale et des dizaines d'émissions de TV et de radio. Qui engendrent autant de débats et de polémiques quotidiennement.

"Il doit être plus régulier lors des grands matches"

Dès hier soir, l'attaquant a pris cher sur le plateau d'El Chiringuito. Malgré sa passe décisive sur l'ouverture du score de Randal Kolo Muani, il n'a pas brillé lors de la très attendue demi-finale de l'Euro contre l'Espagne (1-2), manquant notamment une énorme occasion, dans sa position préférentielle. De quoi générer des doutes parmi les journalistes majoritairement pro-Real Madrid.

Marçal Llorente, qui travaille pour Mundo Deportivo, a taclé : "Pour être à la hauteur de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, il doit être plus régulier lors des grands matches". Plutôt dur...

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

Une inscription, 2 bonus : 1 bonus hippique de 200€ et un bonus sport de 50€ en Freebets. Challenge Euro : gagner jusqu'à 300€ de Freebets en relevant 24 défis. Nouveauté : le cashout et le multiboost sont désormais disponibles. Voir conditions sur le site.

😳 ¿Empieza a dudar @Marsallorente de Mbappé?



💣 “Para estar a la altura de Cristiano o Messi tiene que ser más regular en los partidos grandes.”



👇 ¡No te pierdas nada en #SportPlus!



🟣 https://t.co/uy59B6tvAR pic.twitter.com/znX3Nzha5H — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 10, 2024