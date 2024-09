Real Madrid : Mbappé se fait déjà reprendre de volée !

7 buts en 9 matches : Kylian Mbappé réalise un très bon début de saison au Real Madrid. Le capitaine des Bleus s'est bien adapté au sein de la Casa Blanca et tout irait pour le mieux s'il ne s'était pas blessé lors du dernier match contre Alaves, ce qui le tiendra éloigné des terrains jusqu'à la mi-octobre.

Il est le Merengue qui court le moins

Mais l'émission El Chiringuito a sorti la boîte à stats pour épingler la star. En effet, si Lucas Vazquez (11 km par match) est le Madrilène qui court le plus, devant Arda Güler et Aurélien Tchouameni (10 km), Kylian Mbappé est le joueur qui court le moins depuis le début de la saison (8,7 km par match). Rodrygo, Vinicius et Bellingham, les autres stars offensives du Real, précèdent le Français, mais les deux attaquants brésiliens courent tout de même en moyenne près d'1 km de plus que lui. Ce qui a suffi au Chiringuito pour l'épingler !

🐢🔝 MBAPPÉ, el que menos distancia recorre...



