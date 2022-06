Real Madrid - Mercato : Benzema fait une annonce forte sur son avenir qui va décevoir l'OL

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Champion d'Europe, champion d'Espagne, vainqueur de la Ligue des Nations et de la Supercoupe d'Espagne, Pichichi de la Liga avec 27 buts, Karim Benzema a vécu une saison 2021-22 mémorable, qui devrait être couronnée d'un Ballon d'Or à l'automne. Et qui lui a, en attendant, valu d'être sacré Onze d'Or par notre partenaire, le magazine Onze Mondial. L'attaquant du Real Madrid a accordé une longue interview pour fêter l'événement dans laquelle il a fait plusieurs confidences majeures.

La première, c'est qu'il exclut un départ du Real Madrid, où il est sous contrat jusqu'en 2023 et où il aimerait prolonger pour y terminer sa carrière. Pas de retour à l'OL, donc, ni de destination exotique. Après avoir raccroché les crampons, Karim Benzema ne dirait pas non à une reconversion comme entraîneur. Durant son interview, il donne également des conseils alimentaires, lui qui affiche régulièrement son impressionnante musculature sur les réseaux sociaux, et il évoque son statut de meilleur joueur du monde ainsi que son rôle de père.

Pour résumer Karim Benzema aura 35 ans quand son contrat avec le Real Madrid arrivera à son terme. Lui qui négocie une prolongation a évoqué son avenir à Onze Mondial. Et il ne devrait pas passer par l'OL, son club formateur, tant qu'il chaussera les crampons. Après, en revanche, il se verrait bien devenir entraîneur.

Raphaël Nouet

Rédacteur