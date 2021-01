Real Madrid, Juventus : les mystérieuses retrouvailles entre CR7 et Pérez

Les règles en vigueur au sujet du Covid-19 n’empêchent pas les grands de ce monde de voyager. C’est le cas de Florentino Pérez. AS assure ainsi que le président du Real Madrid était à Turin hier afin de rencontrer Andrea Agnelli.

Président de l’ECA, le dirigeant italien a discuté avec Pérez de la Super League Européenne dont le projet est en pleine gestation. Les deux hommes seraient favorables à sa mise en place dans un futur à moyen terme.

CR7 et Pérez ont bavardé chaleureusement

Par ailleurs, le président du Real Madrid aurait profité de sa présence à Turin pour rendre une petite visite à Cristiano Ronaldo. Les retrouvailles auraient été chaleureuses malgré le départ houleux de CR7 à l’été 2018. « Ils ont discuté pendant plusieurs minutes dans les installations de la Juve, a assuré Edu Aguirre dans l’émission El Chiringuito. La conversation fut amicale et détendue, très agréable. Cristiano et Florentino ont oublié leurs divergences. C’était le bon moment pour se retrouver, des deux côtés. Il n’y a pas forcément eu un sujet spécifique abordé, ils ont parlé comme deux amis qui se retrouvent. »