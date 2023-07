Real Madrid – Mercato : une recrue a surnagé contre le FC Barcelone

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Le Clasico n'avait pas grand chose d'un match amical hier à Dallas où le FC Barcelone et le Real Madrid ont livré une rencontre très rythmée et engagée. Plus réaliste que des Madrilènes qui ont trouvé les montants à trois reprises et raté un penalty, expédié sur la barre par Vinicius, les Barcelonais ont bien réagi après leur défaite face à Arsenal (3-5).

Fran Garcia en évidence

Les Catalans ont notamment été dominateurs au milieu où le trio Camavinga-Tchouaméni-Bellingham, en manque de repères, a souffert côté merengue. Ferland Mendy, en difficulté face à un Dembélé incisif, a quant à lui dû céder sa place. Et la principale satisfaction pour Carlo Ancelotti est venue de l'entrée en jeu de son remplaçant, Fran Garcia. Costaud, le latéral gauche, revenu cet été du Rayo Vallecano, a montré qu'il pouvait jouer un rôle dans cette équipe, lui qui devrait être la doublure de Mendy cette saison.

