Real Madrid : Modric a un grief contre Ancelotti

En une action, hier, Luka Modric a rappelé qu'il était l'un des meilleurs joueurs du monde. Le meneur de jeu croate n'était sur le terrain que depuis six minutes quand, à la 81e, il a vu le ballon, dégagé par un défenseur de Séville, lui arriver dessus. Il a alors réalisé un contrôle orienté pour se défaire d'un adversaire avant d'expédier une frappe enroulée du pied droit de 25 mètres dans le petit filet opposé du gardien andalou. Du grand art. Grâce à son maestro, le Real a pris trois points très importants dans la course au titre, récupérant huit points d'avance sur le FC Barcelone.

Modric toujours frustré par son temps de jeu

Mais ce bijou a autant comblé le Croate qu'il l'a frustré. En effet, Luka Modric ne comprend toujours pas pourquoi Carlo Ancelotti le fait jouer aussi peu. Depuis le début de la saison, il n'a joué que 44% du temps en Liga. Pour un joueur de 38 ans, c'est déjà beaucoup. Mais Modric, lui, pense qu'il pourrait jouer tout le temps. Et cela engendre une forte incompréhension, voire de l'agacement chez le meneur, en fin de contrat en juin. Et qui devrait quitter le Real après douze années de bons et loyaux services.

