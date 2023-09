Real Madrid : Modric désigne son successeur à Madrid

Depuis le début de la saison, Luka Modric n'a été titularisé qu'à une seule reprise par Carlo Ancelotti lors des quatre premières journées de Liga. C'était lors de la dernière, samedi dernier, à l'occasion de la victoire sur Getafe (2-1) au Bernabeu. Le meneur de jeu croate n'a disputé que 133 minutes au total sur 360 possible. Un total forcément décevant pour un compétiteur comme lui mais il sait qu'à 37 ans, la retraite est proche.

Interrogé en conférence de presse sur l'identité de celui qui pourrait le remplacer à la direction du jeu madrilène, Modric s'est montré très clair : "Arda Güler est un talent extra, ça se voyait déjà aux entraînements. Son football sera spectaculaire. Il a un rapport avec le ballon qui est très spécial. En plus, il est sympa, humble, modeste et a soif d'apprendre". Arrivé cet été en provenance de Fenerbahçe alors qu'il était très proche du FC Barcelone, le milieu offensif turc de 18 ans s'est mis tout le monde dans la poche. Dommage qu'une petite blessure au genou droit ayant entraîné une arthroscopie l'ait mis sur le flanc jusqu'à la mi-octobre minimum...

🗣 Luka Modrić: "Arda Güler is an extra talent, you could see it in the training sessions before the injury. His football will be spectacular. He has some skills with the ball that are special. He is a very nice guy, humble, modest and eager to learn." [SN] pic.twitter.com/HgJUCR9VUt