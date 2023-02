Real Madrid : Modric était certain de "tuer" le PSG l'an dernier !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Il y a un an, le Real Madrid avait lancé la conquête de sa 14e Champions League en éliminant le PSG au terme de 8es de finale spectaculaires. Défaits 0-1 à la dernière seconde au Parc des Princes, menés 0-1 à la mi-temps au Bernabeu, les Merengue avaient réussi à inscrire trois buts par Karim Benzema pour éliminer des Parisiens pourtant autrement plus fringants que cette année. Et portés par un Kylian Mbappé intenable.

Mais au micro de BT Sport ce soir, avant le coup d'envoi du match contre Liverpool à Anfield, Luka Modric a déclaré qu'il était certain dès le match au Parc que son équipe allait éliminer Paris : « À l’aller, je me souviens que l’entraîneur avait décidé de me remplacer. J’étais assis sur le banc et, avant que le PSG ouvre le score, j’avais dit à (Dani) Carvajal, assis à côté de moi, qu’on allait les tuer au retour. Je savais qu’au Bernabeu, nous devions ouvrir plus le jeu pour montrer notre qualité offensive ».