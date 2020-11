Real Madrid : Mourinho se sert de Bale pour taper sur Zidane

José Mourinho a salué avec ironie le premier but de Gareth Bale depuis son retour Tottenham, ce week-end face à Brighton (2-1). Alors que la presse madrilène s'était moquée des débuts difficiles du Gallois chez les Spurs, le Portugais a profité de l'occasion pour leur rendre la pareille. « Je suis très content pour Gareth. Quand j'aurai cinq minutes, j'irai sur Safari pour voir ce que les sites de Madrid disent. »

Et à Mourinho d'ajouter, élogieux envers le joueur poussé vers la sortie par Zinédine Zidane... « Il sait que nous nous soucions de lui et nous savons qu'il se soucie de nous, de l'équipe et du club. Il est parfait, il est très calme, très intelligent. Il n'a pas encore 90 minutes d'un match de Premier League dans les jambes, nous utilisons donc la Ligue Europa pour compléter son processus d'entraînement. Mais il est de mieux en mieux. »