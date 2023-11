Real Madrid : nouveau coup dur pour Bellingham !

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Tout le Real Madrid tremble pour Jude Bellingham. Victime d’une légère luxation de l’épaule ces derniers jours, le crack de 20 ans est parti rejoindre la sélection anglaise pour faire constater sa blessure et son incapacité à jouer ce vendredi contre Malte (20h45). Dans l’absolu, le Real Madrid souhaiterait que les Three Lions confirme sa blessure et le laisser rentrer à Madrid pour poursuivre sa convalescence sans prendre le risque de jouer. Sauf que la donne serait un peu différente outre-Manche.

Le Real Madrid inquiet pour Bellingham

Selon As, le staff de l’Angleterre n’a pas fait une croix sur la présence de Bellingham pour le deuxième match contre la Macédoine du Nord lundi prochain (20h45). Et, dans un tel cas de figure, les Anglais ont la législation FIFA avec eux, ce qui n’est pas pour rassurer la Casa Blanca. « Au sein du Real Madrid, on nourrit une certaine inquiétude par rapport à l’état physique de Bellingham, a confirmé Edu Aguirre cette nuit dans l’émission El Chiringuito. Ils n’ont pas confiance en ce qui se trame avec la sélection anglaise. »

🙄 "En el Real Madrid hay cierta inquietud por la situación física de Bellingham".



🗣️ "No se terminan de fiar de lo que pase con Inglaterra".



Lo está contando @EduAguirre7 en #ChiringuitoBellingham. pic.twitter.com/m6CkCLlqUo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 13, 2023

