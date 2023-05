Real Madrid : nouveaux coups durs pour Benzema, Alaba et Rodrygo

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

S’il n’a pas voulu en dire trop sur son onze de départ de demain, le coach du Real Madrid a donné des indices forts : « Courtois jouera demain. Vinicius... on verra s'il commence ou pas. Ferland Mendy et Ceballos reviennent jouer demain. »

🎙| Ancelotti: "Possible anger from relegation teams if we uses a weak XI tomorrow? I wouldn't understand. We'll try to win with the best possible team."