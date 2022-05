Real Madrid : nouvelle incroyable remontada et rêve d'un 14e sacre en C1 toujours réalisable

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

On conseille aux cardiaques de ne pas se rendre au Stade de France le 28 mai pour la finale de la Champions League. Car elle opposera les deux plus grands spécialistes des retournements de situation improbables. D'un côté, Liverpool, capable de remonter trois buts à Barcelone il y a deux ans ou au Milan en finale en 2005 ; de l'autre, le Real Madrid, qui réalise exploit sur exploit cette saison dans sa compétition préférée. Dominé pendant 150 minutes sur 180 par le PSG en 8es, il a réussi à se qualifier (0-1 ; 3-1). Mené 3-0 par Chelsea au Bernabeu en quarts, il a réussi à se qualifier (3-1 ; 2-3 a.p.). Mené 1-0 à la 89e ce soir par City après avoir été battu 4-3 à l'aller, il a aussi réussi à se qualifier.

Et une nouvelle remontada !

Les Merengue semblaient pourtant morts et enterrés à la 89e minute de cette rencontre. City avait ouvert le score par Mahrez à la 74e, Karim Benzema avait manqué trois grosses occasions, Vinicius Jr ne réussissait plus à passer ses adversaires... Les hommes de Pep Guardiola ont même trouvé le moyen de manquer deux énormes occasions en une minute par Jack Grealish. Ils vont longtemps en parler... Car à la 89e, Benzema s'est arraché pour redresser un centre trop long que Rodrygo, entré à la place de Toni Kroos, a poussé au fond des filets. Moins de deux minutes plus tard, ce même Rodrygo s'est trouvé à la réception d'un centre de Carvajal pour marquer de la tête. 2-1, prolongations. Celles-ci venaient à peine de débuter que Karim Benzema obtenait et transformait un pénalty (95e). Son 45e but de la saison, le 15e en C1... Les 25 minutes suivantes furent longues pour le Real mais, porté par un Bernabeu en fusion, il a su faire le dos rond.

Et voilà comment, comme aux plus belles heures des années 80, le "medio escenico" a permis au Real Madrid de renverser une situation compromise. Il s'est produit tellement de retournements de situation invraisemblables au Bernabeu que l'on ne peut plus parler de chance. C'est un art de vivre, tout simplement. Cette équipe, même quand elle est plus besogneuse que talentueuse, a des ressources incroyables qui lui font surmonter tous les obstacles. Malgré trois défaites en six matches dans la phase à élimination directe, malgré deux prolongations à domicile, le Real Madrid peut encore rêver d'un 14e sacre en Champions League. Après le match de ce soir, on comprend mieux pourquoi il règne sans partage sur cette compétition !

Pour résumer Au terme d'un nouveau match d'anthologie, le Real Madrid s'est qualifié pour la finale de la Champions League après avoir pris le meilleur sur Manchester City (3-1 a.p. ; 3-4). Il affrontera Liverpool, autre club habitué au renversement de situation improbable, en finale.

Raphaël Nouet

Rédacteur