Real Madrid, OL : après ces révélations sur Deschamps, Benzema pourrait enfin revenir en Bleu !

Reverra-t-on un jour Karim Benzema en équipe de France ? La question est posée depuis cinq ans et sa mise à l’écart par Didier Deschamps. L’attaquant du Real Madrid (33 ans) cartonne depuis en club, jusqu’à se poser comme l’un des tout meilleurs avant-centres du monde. Pourtant, tout semblait aller bien entre Benzema et Deschamps avant l’affaire de la sextape avec Mathieu Valbuena. « Didier était très proche, c’était une relation père-fils. C'était son gars », affirme Karim Djaziri sur les ondes de RMC Sport.

L’ancien conseiller de Benzema explique aussi que Deschamps ne l’a jamais appelé pour lui demander des explications par rapport à son interview à la presse espagnole durant l'Euro 2016 (il avait déclaré que le sélectionneur avait "cédé sous la pression d'une partie raciste de la France"). Pour lui, l'absence de coup fil prouve qu'il n'y a aucun conflit entre les deux hommes. « Si Didier a un problème avec quelqu'un, il l'appelle et il règle le problème. Surtout avec quelqu'un qu'il connaît, qui l'aurait déçu, poursuit-il. Didier a repris des joueurs qui ont insulté sa famille. Il a excusé bien pire à des joueurs (...) En juillet 2017, Karim me dit d'appeler le président [Le Graët] pour organiser un rendez-vous avec Didier. J'ai appelé le président, mais il n'a pas voulu organiser ce rendez-vous. (...) On ne sait même pas s'il au courant. »

Si Griezmann, Pogba et Lloris demandent le retour de Benzema...

Enfin, Djaziri pense qu'un retour de Benzema chez les Bleus est compromis à cause d’une éventuelle désapprobation « d'un ou deux cadres » du groupe actuel mais... « Si Griezmann, Pogba et Lloris demandent le retour de Benzema, vous croyez qu'il ne va pas le prendre ? a-t-il interrogé. Karim, lui, il est prêt depuis six ans. Ça fait six ans qu'il attend. C'est un joueur qui aime trop le foot. »