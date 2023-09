Real Madrid, OM, FC Barcelone, LOSC, Mbappé : le séisme au Maroc provoque des réactions en chaîne

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

C’est un drame que vit actuellement le Maroc. Cette nuit, un terrible séisme de magnitude 7 a frappé la région de Marrakech. Le bilan est pour l’instant sans appel, avec plus de 600 morts et plusieurs centaines de blessés. Une véritable nuit d’horreur qui suscite de nombreuses réactions, à commencer par celle du LOSC dès 7h ce matin sur Twitter : « Toutes nos pensées vont aux Marocains après le terrible séisme qui a frappé leur pays cette nuit. »

Le Real lâche un communiqué

Le Real Madrid a également été réactif avec la publication d’un communiqué : « Le Real Madrid CF, son président et son conseil d’administration expriment leur plus profonde consternation et leur solidarité envers les victimes du tremblement de terre que le Maroc a subi ces dernières heures. Notre club tient à exprimer ses condoléances et son affection aux familles des défunts et à tout le peuple du Maroc. De même, nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés, à qui nous transmettons toute notre force et notre affection. » Kylian Mbappé y est aussi allé de son petit message de soutien...

🇲🇦🙏🏼.. — Kylian Mbappé (@kmbappe0712) September 9, 2023

Enfin, avant le FC Barcelone, l’OM a partagé un message fort sur Twitter peu après 10h : « Dans cette terrible épreuve, l’Olympique de Marseille adresse une pensée émue et tient à apporter tout son soutien au peuple marocain et à toutes les personnes touchées par la tragédie survenue cette nuit. »

Desde el FC Barcelona enviamos nuestra fuerza y solidaridad a las víctimas del terremoto que ha afectado a Marruecos. 🙏 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 9, 2023



🇲🇦💙 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 9, 2023

