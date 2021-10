Real Madrid : on en sait plus sur la blessure de Camavinga

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Sorti prématurément lors de la défaite le week-end dernier du Real Madrid face à l'Espanyol Barcelone (2-1), Eduardo Camavinga souffre d'une grosse contusion au pied gauche et a été contraint de quitter l'équipe de France Espoirs pour rentrer à Madrid.

Selon les informations du journal espagnol AS, le milieu de terrain français essaye de se remettre sur pied au plus vite et pourrait être à la disposition de Carlo Ancelotti pour le prochain match des Merengue. Ce sera face au Shakhtar Donetsk, le 19 octobre, à l'occasion du troisième match de poule de la Ligue des Champions.