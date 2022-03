Real Madrid : on sait ce qu'il s'est dit entre Ancelotti et Pérez !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

On disait Carlo Ancelotti fragilisé par la déroute dans le Clasico (0-4) dimanche dernier. Il est vrai que son équipe est très loin de son niveau du début de saison depuis le début du mois de janvier. La qualification heureuse contre le PSG (0-1 ; 3-1) en 8es de finale de la Champions League a été l'arbre qui a caché la forêt d'approximations, apparues au grand jour au plus mauvais moment, face à l'ennemi barcelonais. Ça n'a donc surpris personne que Florentino Pérez convoque son entraîneur italien vendredi pour une réunion d'une heure et demi.

Qu'est-ce que le patron merengue a bien pu dire à son entraîneur ? Selon plusieurs médias, il l'aurait conforté dans ses fonctions et assuré qu'il continuerait la saison prochaine s'il remporte la Liga, ce qui est plutôt bien parti, et encore plus la Champions League. Mais surtout, selon AS, Pérez aurait trouvé d'autant plus judicieux de parler à Ancelotti à ce moment-là que le nom du technicien a été cité par les médias italiens pour succéder à Roberto Mancini après l'incroyable élimination de la Squadra Azzurra en barrages de la Coupe du monde 2022. Il s'agissait donc pour Pérez de rassurer Ancelotti autant que de se rassurer lui-même...

Ancelotti est fixé !https://t.co/6tYLNTC3wt — Foot Mercato (@footmercato) March 26, 2022

