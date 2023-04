Real Madrid - Mercato : Pérez préfère largement Benzema à Haaland

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Pour sa première saison avec Manchester City, Erling Haaland marche sur la Premier League. Le colosse norvégien bat tous les recors possibles du championnat anglais à seulement 22 ans. À l’approche du choc entre les Citizens et le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions, les deux monstres que sont Erling Haaland et Karim Benzema vont s’affronter. Et avant le match de l’année, Florentino Pérez, aurait confirmé qu’il préfère largement le Français.

Selon les informations de Defensa Central, Florentino Pérez n’aurait aucun regret concernant Haaland. Le patron du Real Madrid n’aurait pas changé d’avis est maintiendrait ses propos de l’époque. « Nous avons le meilleur avant-centre du monde en ce moment et il était incompatible avec Haaland ». Cependant, le président apprécierait bien le profil du Norvégien. « La signature d'Erling Haaland restera donc une piste de travail jusqu'à ce que le Français décide de raccrocher les crampons », précise le média spécialiste du Real Madrid.