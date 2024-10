Real Madrid : Pérez réagit après la débâcle, le club aussi après les insultes racistes

Le petit monde madridiste s'est réveillé avec une sacrée gueule de bois, ce dimanche ! Les hommes de Carlo Ancelotti ont été humiliés hier au Bernabeu (0-3) en mondovision par leur plus grand rival. Et comme si cette déculottée ne suffisait pas, certains de leurs supporters ont prononcé des insultes racistes à l'encontre de Lamine Yamal et Alejandro Baldé.

Pérez attend une réaction du staff et des joueurs

La Maison Blanche a publié un communiqué ce dimanche matin pour condamner ces actes : "Le Real Madrid condamne catégoriquement tout type de comportement impliquant du racisme, de la xénophobie ou de la violence dans le football et le sport, et regrette profondément les insultes que quelques fans ont proférées hier soir dans le stade. Le Real Madrid a ouvert une enquête afin de localiser et d'identifier les auteurs de ces insultes regrettables et dédaignables, afin d'adopter les mesures disciplinaires et judiciaires pertinentes".

Par ailleurs, Marca nous apprend que Florentino Pérez est descendu dans le vestiaire hier après la déroute. Le président du Real n'a pas poussé de coup de gueule, ce n'est pas dans ses habitudes, mais il a invité le staff et ses joueurs à trouver une solution le plus rapidement possible pour repartir de l'avant.

