Real Madrid - Mercato : pluie de millions à Madrid, un buteur va signer !

Le Real Madrid se remplit les poches avec la Ligue des Champions. Avec six victoires sur les six matchs de poules, les Madrilènes ont remporté le maxi pactole de 42 millions d’euros. Il faut compter 15,6 millions pour la participation à la compétition, 16,8 millions pour ses six victoires en poule (2,8 millions par victoire) et 9,6 millions pour avoir atteint les 8e de finale.

Option d'achat levée pour Joselu ?

Le quotidien espagnol, Marca, rappelle que les Merengue avaient déjà réalisé une performance de la sorte. Durant la saison 2011/2012, les hommes de José Mourinho étaient venus à bout de tous leurs adversaires sur les 6 matchs. Bis repetita, déjà sous Carlo Ancelotti, le Real 2014/2015 de l’époque de la BBC (Bale Benzema Cristiano Ronaldo) remportait les six matchs de la poule.

Avec ce pactole, le club espagnol va lever l'option d'achat de Joselu. Celle-ci est fixée à 1,5 million d'euros.

