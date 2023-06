Real Madrid : premier coup dur pour Bellingham

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Les soucis s'enchaînent pour Jude Bellingham. Et si le milieu de terrain anglais a bel et bien rejoint le club de son choix, le Real Madrid, il reste sur un titre perdu, avec le Borussia Dortmund, et une blessure qui l'empêche d'honorer deux nouvelles sélections.

Se soigner avant de rejoindre Madrid

Il n'affrontera donc pas Malte et la Macédoine du Nord à Manchester. Un communiqué de la Fédération anglaise est venu donner davantage de précisions sur le programme du milieu de terrain madrilène. "Jude Bellingham ne participera pas aux éliminatoires de l’UEFA pour l’Euro 2024 ce mois-ci. Il passera du temps au centre national de football pour poursuivre sa rééducation de la blessure qui l’a privé de la fin de saison du Borussia Dortmund."

Pour rappel, la blessure aux ischion-jambiers avait empêché Bellingham d'affronter Mayence lors de la toute dernière journée de Bundesliga.