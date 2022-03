Real Madrid, PSG : Ancelotti convoqué, la rumeur Pochettino renait chez les Merengue !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Si le Real Madrid est en lice pour remporter la Liga et encore qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, la lourde défaite lors du Clasico face au FC Barcelone (0-4) avant la trêve a quand même placé Carlo Ancelotti dans une situation un peu compliquée. Encore sous contrat pour un an et désireux d'être l'entraîneur des Merengue à l'occasion de l'entrée dans le nouveau Bernabeu, l'Italien pourrait être éjecté avant.

Réunion Ancelotti – Perez pendant une heure ce vendredi

Une rencontre intervenue vendredi à Valdebebas a d'ailleurs beaucoup fait parler. Si on ne connait pas la teneur des échanges, le journaliste Sergio Quirante (Gol TV) a annoncé qu'Ancelotti avait été convoqué pendant une heure dans le bureau de son entraîneur Florentino Perez. Pour certains, il faut y voir un vrai coup de pression sur la fin de saison... Avec la possibilité d'un limogeage cet été si les objectifs madrilènes ne sont pas atteints.

C'est dans ce contexte de grande incertitude que le Daily Mail a relancé dans le même temps la piste menant à … Mauricio Pochettino. Egalement sous contrat pour un an avec Paris, l'Argentin est clairement menacé dans la Capitale française et son rebond sur le banc de Manchester United n'est pas garanti. Florentino Perez ayant toujours apprécié le personnage, il n'est pas impossible que le coach du PSG soit une véritable option malgré ses résultats plus que mitigés en France.

Ancelotti sous pression au Real, Pochettino évoqué L'avenir de Carlo Ancelotti n'est plus aussi certain sur le banc du Real Madrid depuis le Clasico perdu contre le FC Barcelone. Un rendez-vous atteste de cette pression nouvelle sur l'Italien. En Angleterre, la rumeur Mauricio Pochettino (PSG) a été relancée.

Alexandre Corboz

Rédacteur