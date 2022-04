Real Madrid, PSG : Benzema cartonne Mbappé !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Karim Benzema et Kylian Mbappé sont les deux joueurs les plus en forme en ce moment. Les deux attaquants sont excellent devant le but et portent leur club. Cependant, le buteur du Real Madrid, sauveur contre Chelsea, cartonne le Français.

En effet, sur un sondage, réalisé par “El Chiringuito“ sur Twitter, 80.3% des votants placent le joueur du Real Madrid comme futur ballon d’or. Le joueur du PSG récolte, lui, 7.4% des votes.

Quand on voit que même le crack du Bayern Munich Robert Lewandowski est largement décroché, le plébiscite est total pour l'attaquant tricolore du Real Madrid.

🤔¿Quién merece GANAR el BALÓN DE ORO? ¡Participa! 👇 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 6, 2022

Pour résumer Kylian Mbappé et Karim Benzema réalisent une très bonne saison dans leur club respectifs. Le buteur du Real Madrid cartonne néanmoins le joueur du PSG. Karim Benzema devance largement Mbappé dans un sondage réalisé par un média espagnol.

Adam Duarte

Rédacteur