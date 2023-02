Real Madrid, PSG : Benzema défie Messi et Mbappé pour le prix The Best

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Le 27 février aura lieu, à Paris, la remise des trophées The Best. Longtemps simple copie du Ballon d'Or, cette récompense se distingue désormais de celle de France Football dans la mesure où elle sacre un joueur pour ses performances sur l'année civile écoulée, alors que le BO s'est désormais aligné sur les saisons sportives. La FIFA vient de communiquer les trois finalistes de The Best. Il s'agit de Karim Benzema, Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Ballon d'Or 2022, Benzema a réalisé une deuxième partie de saison 2021-22 d'anthologie, inscrivant une quantité de buts importants avec le Real Madrid pour décrocher la Liga et la Champions League. Mais il a été souvent blessé en 2022-23. Lionel Messi, lui, a décroché la Coupe du monde avec l'Argentine, ce qui en fait le favori logique, devant son partenaire du PSG Kylian Mbappé, meilleur buteur de l'épreuve qatarie mais finaliste malheureux.