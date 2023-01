Real Madrid, PSG : Benzema égale un record de Messi

Après une période difficile en raison de pépins physiques, le Ballon d'Or du Real Madrid continue d’enchaîner les matchs et les performances en ce début de mois de janvier 2023. Actuellement à Ryad en Arabie saoudite, Le français continue de faire parler de lui en venant à bout de nombreuses statistiques.

Lors de la victoire du Real Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne face à Valence, Karim Benzema a égalé la légende Lionel Messi en marquant lors de ses 5 derniers matchs dans cette compétition. Le Français égale donc l'Argentin qui avait réussi l’exploit en 2010 et 2012.

5 - @Benzema is the second player to score in five consecutive games in Spanish Supercopa history (five goals) after Lionel Messi between 2010 and 2012 (eight goals in five games in a row). Magician. 🧙‍♂️ pic.twitter.com/cfxAcl32uQ