Real Madrid, PSG : Benzema fait une confidence sur Mbappé et envoie des fleurs à Messi

La double confrontation entre le Real Madrid et le PSG (15 février-9 mars) approche à grands pas en Ligue des champions. C’est donc l’occasion idéale pour interroger Karim Benzema (34 ans) au sujet de Kylian Mbappé (23 ans), qu’il apprécie grandement depuis son retour en équipe de France en 2021.

Pour l’heure, les deux attaquants tricolores n’ont pas pensé à se chambrer à distance. « Ça va être spécial parce qu’on va jouer l’un contre l’autre mais on verra ce qu’il se passe, a-t-il affirmé au micro de Téléfoot. Je suis là pour gagner, je pense que lui aussi. Des SMS ? Non, franchement, on parle de plein de choses mais on n’a pas encore parlé du match ! » Interrogé ensuite sur l’adaptation plus compliquée que prévu de Lionel Messi (34 ans) au PSG, le buteur du Real Madrid n’est pas inquiet tant il connaît le talent de l’Argentin.

« Messi, ça va faire bizarre de le croiser après tant d’années au FC Barcelone. C’est l’un des meilleurs joueurs au monde, a-t-il affirmé. Pourquoi il ne réussirait pas au PSG ? C’est juste un temps d’adaptation parce qu’il ne marque pas beaucoup de buts. Mais regarde ce qu’il fait sur le terrain, le mec. De toute façon, on ne peut pas critiquer un joueur comme ça. Celui qui critique Messi, c’est qu’il n’a rien compris au foot, en fait. »

🇪🇸 "Madrid représente tout pour moi. Je suis devenu un homme ici. Je me sens comme à la maison en Espagne, le mode de vie est parfait, tout est bon pour moi."



13 ans après son arrivée, Karim @Benzema évoque son amour pour la capitale espagnole !



