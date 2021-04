Real Madrid, PSG : Chelsea et Tuchel, bêtes noires des Merengue de Zidane

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

A priori, il n'y a rien de comparable entre le Real Madrid et Chelsea. D'un côté, les Merengue, recordmen des titres de champion d'Espagne et de Champions League ; de l'autre, des Blues ayant vivoté jusqu'à l'arrivée de Roman Abramovich au début du siècle. Et pourtant, si la prochaine demi-finale de C1 devait être déséquilibrée, ce serait en faveur des Blues !

Trois matches, deux trophées pour Chelsea face au Real

En effet, le club londonien a affronté à deux reprises le géant espagnol en finale d'une compétition européenne et il s'est imposé systématiquement ! La première fois, c'était lors de la saison 1970/71, en Coupe des vainqueurs de Coupe. Les deux équipes s'étaient tenues en échec (1-1 a.p.) occasionnant un replay qui avait abouti à la victoire de Chelsea (2-1). Et puis, en 1998, ils s'étaient retrouvés en Supercoupe d'Europe, après le succès en C1 du Real sur la Juventus (1-0) et celui de Chelsea en C2 sur Stuttgart (2-1). Là encore, victoire des Blues (1-0).

Plus fort : l'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, n'a encore jamais perdu face à Zinédine Zidane ! La saison dernière, le PSG de l'Allemand avait cartonné les Merengue au Parc (3-0) avant d'être tenus en échec au retour (2-2). En 2016/17, son Borussia Dortmund avait arraché deux 2-2 en phase de poules au Real de ZZ. Bref, Chelsea et Tuchel invaincus face au Real Madrid, c'est assez inattendu mais ça promet une demi-finale incertaine !