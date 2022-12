Real Madrid, PSG, Equipe de France : Kroos encense Messi et vend la mèche pour Zidane !

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Le sacre planétaire tant attendu par Lionel Messi est arrivé dimanche, hélas, contre l'équipe de France (3-3, 4 t.a.b. à 2). Depuis, les hommages pleuvent sur le septuple Ballon d'Or, notamment de la part d'adversaires historiques comme Toni Kroos, qui lui a livré de nombreuses batailles avec le Bayern, l'Allemagne et surtout le Real Madrid. "Il le mérite, a-t-il déclaré sur la plateforme MagentaTV. Au niveau des performances en championnat, je n'ai jamais vu un football jouer avec autant de régularité que ce gars-là. Et pour preuve qu'il faut prendre au sérieux ce que je dis, rappelez-vous qu'il n'a jamais joué dans des clubs qui me font plaisir (rires) !"

Le milieu allemand a également commenté l'avenir de Zinédine Zidane, annoncé sur le banc de l'équipe de France en cas de départ de Didier Deschamps : "Il ne fait aucun doute que Zidane serait un bon successeur à Deschamps, voire le meilleur possible. Mais à présent, la grande question est : que veut faire Didier ? Je dirais qu'il y a 70% de chances que Zizou devienne le nouveau sélectionneur de la France. Plus globalement, je crois qu'il a très envie de recommencer à entraîneur".