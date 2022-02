Real Madrid, PSG : les confidences de Carvajal sur Mbappé et Ramos

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Nous sommes à moins de deux semaines du 8e de finale aller de Champions League entre le PSG et le Real Madrid. Et sans doute ne faut-il pas s'étonner qu'il y ait de plus en plus de rumeurs annonçant l'arrivée certaine de Kylian Mbappé chez les Merengue en juin. Le jeu de la déstabilisation va durer jusqu'au coup d'envoi. Le latéral droit du Real Dani Carvajal s'est en tout cas bien prêté à ce petit jeu hier soir lors d'une interview pour le programme Radioestadio Noche pour Onda Cera.

"Mbappé est un joueur très bon, cela fait déjà plusieurs années qu'il rêve de jouer pour nous. Il semble qu'il arrive en fin de contrat alors... Il se pourrait bien qu'il porte nos couleurs à l'avenir. Mais pour l'heure, nous ne devons pas tant penser à lui que bien défendre sur lui. Sergio, lui, est un combattant né, professionnel jusqu'au bout des ongles, personne ne doit en douter. Tout va revenir à la normale et ce sera mérité. J'ai parlé avec lui après son avant-dernière blessure. Je voulais lui écrire hier mais je crois que je vais attendre un peu. S'il joue contre nous, j'espère que ce ne sera pas son jour. C'est un grand joueur et s'il est à son meilleur niveau, il peut nous créer des difficultés. Mais ça me ferait plaisir qu'il soit rétablit et qu'il puisse jouer."

