Real Madrid, PSG - Mercato : la mère de Mbappé est au Qatar, les Merengue retiennent leur souffle !

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Dernièrement, Kylian Mbappé a surpris son monde en affirmant que des choses avaient changé concernant son avenir et une éventuelle prolongation au PSG. Seulement, depuis, il y a eu ce triste Clasico de dimanche, qui l'aurait convaincu d'aller voir ailleurs. Trois jours seulement se sont passés et voilà que sa mère, Fayza Lamari dévoile des images de... Doha sur son compte Instagram !

Ce voyage au Qatar à cette époque-là de l'année et vu toutes les rumeurs entourant son fils n'est évidemment pas une coïncidence. Le PSG tente sans doute le tout pour le tour via une ultime réunion avec l'émir en personne et tout l'état-major du club pour convaincre les Mbappé de rester. L'émission El Chiringuito s'est évidemment jeté sur cette information et a contacté le Real Madrid pour savoir s'il craignait un revirement de situation pour le champion du monde. La réponse a été claire : "aucune préoccupation". Les Merengue sont confiants quant au fait que Kylian Mbappé sera l'un des leurs la saison prochaine.

⚪️👉"En el MADRID NO están PREOCUPADOS por el viaje de la MADRE de MBAPPÉ a CATAR"



🚨Información de @jpedrerol en #ChiringuitoMbappé. pic.twitter.com/2g4augtjDZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 21, 2022

Pour résumer La mère de Kylian Mbappé a dévoilé sur les réseaux sociaux des images de Doha, où elle se trouve actuellement. Un voyage au Qatar forcément pas innocent et qui pourrait remettre en question l'avenir de son fils, que tout le monde voyait du côté du Real Madrid.

Raphaël Nouet

Rédacteur