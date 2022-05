Real Madrid, PSG : Salah lance la finale avec un clin d’œil à Ramos

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Pour la troisième fois de l'histoire, la finale de la Champions League opposera Liverpool au Real Madrid. En 1981, les Reds s'étaient imposés 1-0, à Paris déjà, mais au Parc des Princes ; en 2018, ce sont les Merengue qui avaient pris le meilleur grâce à un super Gareth Bale (3-1). Et à un coup tordu de Sergio Ramos, qui avait mis hors d'état de nuir Mohamed Salah dès la demi-heure de jeu via une prise de jeu même pas sanctionnée par l'arbitre. L'Egyptien était sorti avec une luxation de l'épaule...

Il n'a visiblement pas du tout oublié cette nuit terrible pour lui à Kiev puisque, dès la qualification du Real Madrid pour la finale, hier soir, il a publié sur les réseaux sociaux : "On a un compte à régler". Hélas, si Sergio Ramos sera certainement au Stade de France, ce sera en tant que spectateur. Les Merengue sont en tout cas prévenus : en dedans depuis plusieurs semaines, Mohamed Salah compte bien se venger de ses déboires de 2018 !

It is ON 🔥 pic.twitter.com/YCjkhJM2MH