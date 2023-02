Real Madrid, PSG : une place assurée au nouveau Mondial des clubs ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ça se confirme, la FIFA et l'UEFA vont pondre un nouveau projet affreux. En 2025, le Mondial des Clubs fera peau neuve et accueillera désormais 32 équipes. Il se jouera tous les quatre ans et, selon The Times, 12 clubs européens seront conviés ! Il y aura les quatre derniers champions d'Europe plus les huit meilleurs au coefficient UEFA. Ainsi, le Real Madrid, victorieux de la C1 en 2022, est assuré d'y être. Le PSG, qui squatte le top 8 depuis l'arrivée des Qataris, devrait également en être alors qu'il n'a jamais remporté la Champions League.

Autre point penchant pour une participation parisienne : l'UEFA voudrait éviter la présence de plus de deux représentants du même pays issus de son coefficient. Ce qui n'avantagerait pas l'Angleterre, dont quatre clubs sont présents dans le top 8. Suivant ces critères, si le nouveau Mondial des Clubs se jouait aujourd'hui, les participants européens seraient le Real Madrid (vainqueur 2022), Chelsea (vainqueur 2021), le Bayern (vainqueur 2020) et Liverpool (vainqueur 2019), mais aussi Manchester City (2e à l'indice UEFA), le PSG (5e), le FC Barcelone (7e), la Juventus Turin (9e), l'Ajax Amsterdam (10e), le Borussia Dortmund (11e), l'Atlético Madrid (12e) et l'AS Roma (13e).