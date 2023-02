Real Madrid, PSG : une saison noire des Merengue causée par Mbappé ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

En fin de saison dernière, Kylian Mbappé a décidé de continuer l’aventure au PSG alors que de nombreux observateurs pensaient que le génie français allait rejoindre le Real Madrid. En difficulté sur le plan sportif depuis 2023, la non-signature du Champion du Monde 2018 serait une des causes des récentes mauvaises performances de la Casa Blanca selon Sport.

« Florentino Pérez est devenu obsédé par Mbappé et a négligé de renforcer l'équipe avec deux joueurs par poste et des remplaçants garantis. 23 joueurs pour en utiliser 18, dans une saison avec six compétitions et une Coupe du monde et des joueurs qui jouent à des postes qui ne sont pas les leurs. », peut-on lire dans le quotidien sportif catalan.

Aujourd’hui à 8 points du leader barcelonais en Liga, les supporters madrilènes les plus sceptiques avaient peut-être raison dès le début de la saison. L’équipe que Florentino Pérez ne serait pas suffisante armée. Cependant il ne faut jamais enterrer le Real Madrid qui était toujours en course en Ligue des Champions et qui n’est pas totalement mort en championnat, affaire à suivre…