Real Madrid – Real Sociedad (1-1) : le Real arrache un point sur le fil grâce à Vinicius

Alors que le FC Barcelone et l'Atlético Madrid l'avaient emporté ce week-end, le Real Madrid n'a pu faire mieux que match nul ce soir à domicile contre la Real Sociedad. Portu a ouvert pour les Basques peu après la mi-temps, de la tête, en devançant Mendy, en retard. Malheureux, Mariano avait touché du bois en milieu de première mi-temps avec une tentative repoussée par la barre.

L'Atlético a repris ses distances

Et c'est Vinicius qui a égalisé à la 89e. Ce nul fait suite à quatre victoires consécutives des troupes de Zidane. Champion en titre, le Real pointe désormais à 5 points du leader, l'Atlético, qui a un match de plus à disputer, et revient à hauteur du Barça.